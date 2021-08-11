العمل تعد قاعدة موحدة لبيانات ذوي الاحتياجات الخاصة

2021/08/11 | 10:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، عن اعداد قاعدة بيانات موحدة لفئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لحسم جميع ملفات استحقاقاتهم المالية ولاستقطابهم تحت مظلة قانونية ثابتة.وقال رئيس هيئة ذوي الإعاقة احمد هادي بنية في تصريح له ، إن “العمل جار من قبل الهيئة لتأسيس قاعدة بيانات رصينة تضم جميع أفراد هذه الفئة لبناء …

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