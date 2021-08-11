عملية أمنية واسعة في صحراء الأنبار بغطاء من طائرات التحالف

2021/08/11 | 10:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الخلية أهداف العملية

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، بدء عملية أمنية واسعة في صحراء محافظة الأنبار، غربي البلاد.

وذكر بيان للخلية، 11 آب/أغسطس، أنّ "قطعات من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع شرعت، فجر اليوم، بتنفيذ عملية أمنية واسعة في صحراء الرطبة ضمن قاطع عمليات الأنبار".

وأضاف البيان، أنّ العملية أطلقت "وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبناءً على جهود واستطلاع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبتخطيط وبإشراف قيادة العمليات المشتركة".

وأوضح البيان، أنّ العملية تجري "بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي"، مبينًا أنّ العملية تهدف إلى "ملاحقة بقايا تنظيم داعش والبحث عن اوكارهم، وتطهير المناطق ضمن قاطع المسؤولية".

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