2021/08/11 | 10:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد رفعها دعوى قضائية أمام محكمة أميركية بولاية نيويورك، استعرضت صحيفة "الغارديان" سيناريوهات السيدة فيرجينيا روبرتس جوفري في محاكمة الأمير البريطاني أندرو والأسباب الحقيقية التي جعلت المرأة ترفع القضية خلال هذا التوقيت تحديدا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار جديد سمح بالمحاكمة.. تفاصيل قضية الاعتداء الجنسي للأمير أندرو في نيويورك) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار جديد سمح بالمحاكمة.. تفاصيل قضية الاعتداء الجنسي للأمير أندرو في نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).