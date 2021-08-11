نائب عن سائرون: لن نشارك في الانتخابات لانها ستكون خادعة للشعب وسيعلن عن موتها سريرياً

2021/08/11 | 10:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن كتلة سائرون جواد الموسوي، اليوم الثلاثاء، ان انتخابات العاشر من تشرين الاول القادم ستكون خادعة للشعب العراقي.وقال الموسوي:اننا “اعلنا عبر العديد من القنوات اننا لن نشارك في انتخابات العاشر من تشرين الاول لكونها انتخابات خادعة للشعب”.… Readmore

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