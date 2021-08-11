الخفاجي يؤكد وجود مساع لتشكيل قوات مشتركة بين قوات الامن العراقية والبيشمركة

2021/08/11 | 10:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدّث باسم العمليلات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، ان التنسيق بين القوات الامنية العراقية و وقوات البيشمركة أسهم بشكل كبير في دعم الطرفين بمكافحة وملاحقة التنظيمات الإرهابية.وقال الخفاجي: إن “أنشاء مراكز التنسيق المشتركة بين القوات الأمنية العراقية وقوات البيشمركة … Readmore

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