القوات الأمنية تغلق جسر الجمهورية وسط بغداد (صورة)

2021/08/11 | 10:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أغلقت قوة أمنية، الأربعاء، جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

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وقال مراسل "ناس"، (11 آب 2021)، إنّ قوة من الشرطة أغلقت الجسر من جهة ساحة التحرير وسط العاصمة، دون معرفة الأسباب.

وبيّن، أنّ قوة من "حفظ القانون" انتشرت قرب الجسر.

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