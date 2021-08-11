ارتفاع اسعار الذهب العالمية مدعومة بمخاوف ارتفاع اصابات السلالة المتحورة دلتا وترقب بيانات التضخم الامريكية

2021/08/11 | 10:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب ،اليوم الأربعاء، إذ طغت المخاوف من ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا على ضغوط ناجمة عن صعود الدولار وعوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.وارتفع … Readmore

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