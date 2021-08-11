2021/08/11 | 10:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مستشفى في أركنساس مقطع فيديو لأب يبلغ من العمر 40 عامًا في وحدة العناية المركزة، بموافقة عائلته، من أجل تشجيع الناس على التطعيم ضد فيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيبة تنشر فيديو لأب غير مطعم ضد كورونا وهو يقاتل من أجل حياته) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيبة تنشر فيديو لأب غير مطعم ضد كورونا وهو يقاتل من أجل حياته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).