المخول بادارة وزارة البيئة يتحدث عن آخر مجريات الفصل عن الصحة

2021/08/11 | 10:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المخول رسميا بإدارة وزارة البيئة جاسم الفلاحي، الاربعاء، أن رئاسة الوزراء الغت قرار دمج الوزارة مع الصحة بسبب تداعياته الكبيرة، كاشفة في الوقت ذاته عن تصنيف العراق دوليا بأنه اكثر البلدان تغيرا بالمناخ.

وقال الفلاحي في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، (11 آب 2021)، إن "رئاسة الوزراء ألغت مؤخرا قرار دمج وزارة البيئة مع الصحة، بسبب التداعيات الكبيرة التي سببها هذا الدمج، لوجود قوانين تخص القطاع البيئي واجراءات الحماية والتحسين وهما القانونان رقم 37 لسنة 2008 و27 لسنة 2009 اللذان يتعارضان مع الدمج".

واضاف، انه "تمت متابعة اجراءات فصل الموازنة وزيادة التخصيصات الممنوحة لوزارة البيئة بما يتناسب والمهام المناطة بها في المرحلة الجديدة بعد الفصل اداريا وماليا عن وزارة الصحة والاسراع بفصل الموازنة التشغيلية عن موازنة الصحة".

N.A

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