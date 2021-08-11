2021/08/11 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الاربعاء، القبض على 7 متهمين أثناء قيامهم اطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة الديوانية ألقت القبض على ٧ متهمين أثناء قيامهم باطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات وضبط بحوزتهم 4 بنادق مختلفة الأنواع".

واشارت المديرية الى، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية.. القبض على 7 متهمين قاموا بإطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية.. القبض على 7 متهمين قاموا بإطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).