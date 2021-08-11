ظروف الأسواق الناشئة و سحابة توقعات النمو العالمي

2021/08/11 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول صندوق النقد الدولي ، الذي يتوقع نموًا عالميًا بنسبة 6٪ لهذا العام ، "إننا نشهد في بعض البلدان انتعاشًا لا مثيل له ، مدفوعًا بمزيج من الدعم القوي للسياسة المالية والنقدية والتطعيمات السريعة الخاصة بالجائحة."

لكن هذه ليست القصة الكاملة لما يسميه صندوق النقد الدولي "تعافيًا متفاقمًا ذي مسارين ، مدفوعًا بالاختلافات الهائلة في توافر اللقاح ، ومعدلات الإصابة ، والقدرة على تقديم دعم السياسات".



تطالب مديرة الصندوق ، كريستالينا جورجيفا ، بتقديم تنازلات بشأن الديون وغيرها من المساعدات العاجلة للبلدان الضعيفة وذات الدخل المنخفض، وتقدر الدعم الذي أعرب عنه مؤخرًا وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية "جهودنا لمساعدة البلدان التي تواجه أعباء ديون لا يمكن تحملها".

لم تتضخم أحوال ديون الأسواق الناشئة ومقترحات التخفيف ، والمخاوف المتعلقة بالسياسات قبل انتشار الوباء .



في مدونة لصندوق النقد الدولي كانون الثاني 2021 ، اعتبر توبياس أدريان وفابيو ناتالوتشي أن مخاطر الاستقرار المالي "قيد الفحص حتى الآن" ، لكن المخاطر التي تحتاج إلى معالجة تشمل ارتفاع ديون الشركات والديون السيادية و "مخاوف الوصول إلى الأسواق لبعض الاقتصادات النامية".

قال إمري تيفتيك ، مدير أبحاث الاستدامة بمعهد التمويل الدولي ، في احد المقابلات حديثا ، "الأسواق الناشئة لم تخرج من الغابة".



"من المقرر أن يظل عجز الميزانية الحكومية مرتفعا ، مما يؤدي إلى زيادة تراكم الديون."

ويضيف الدولار الأمريكي القوي ، وارتفاع الأسعار المحلية ، والضغوط التضخمية إلى الأعباء على حكومات الأسواق الناشئة ، حيث أشار تيفتيك إلى أن المصاريف فوائدها وصلت إلى مستويات قياسية.

العملات الأجنبية والمحلية

لقد تم دعم الائتمان العالمي بشكل جيد من قبل الدعم المالي والنقدي ، وخاصة تسهيلات البنوك المركزية.



و قال رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في دويتشه بنك للأوراق المالية ، "لقد ساءت ديناميكيات الديون المحلية ، لكنها شهدت مؤخرًا تأجيلًا في شكل ارتفاع التضخم والنمو وتحصيل الضرائب".

مع ذلك ، فإن الديون المرتفعة هي نقطة الضعف الرئيسية التي تواجه الاقتصادات الناشئة الأكثر ضعفاً ، وفقاً لجياكوميلي ، لا سيما مع عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي.



وقال: "في العديد من الأسواق الناشئة المحفوفة بالمخاطر ، من الخطورة افتراض أن معدلات التمويل ستكون أقل من النمو.



حتى في الأسواق المتقدمة قد يعود هذا ليطارد المستثمرين في السنوات القادمة ".

أشار خبير اقتصادي سابقا إلى نوعين متميزين من المخاطر المرتبطة بأعباء الدين العام للدول النامية: تلك المرتبطة بتراكم ديون العملة الأجنبية.



وتلك المتعلقة بالديون التي يحتمل عدم سدادها بالعملة المحلية.

تقول الورقة البحثية التي أعدها ديفيد لوبين ، وهي مؤسسة فكرية بريطانية ، إنه لتفادي أزمات الديون السيادية ، يجب على صانعي السياسة "زيادة تركيزهم على الميزانيات العمومية الخارجية للاقتصادات الناشئة.



وعلى وجه الخصوص ، يجب أن يلعب مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطي (ARA) دورًا أكبر في تحديد ما إذا كان بإمكان البلدان تحمل التزامات إضافية ".

بالإضافة إلى ذلك ، ستكون ديون العملات الأجنبية عاملاً كبيرًا في كيفية تعامل الاقتصادات الناشئة مع ما يسمى بالتدريج ، عندما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في التراجع عن شراء الأصول .

عين على تدفقات رأس المال

قال الرئيس العالمي للتصنيفات السيادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: "نتوقع أن تكون أول زيادة لسعر الفائدة الفيدرالية في عام 2023 ، لكن تباطؤ شراء الأصول - أو تقليص الميزانية العمومية - سيكون قريبًا جدًا ، بالقرب من نهاية هذا العام أو أوائل عام 2022.



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وأضاف: "هناك دائمًا مخاطر حول نقاط انعطاف السياسة ، وكيفية توصيلها ، وكيفية تلقيها من قبل الأسواق ، لذلك سيتعين مراقبة تناقص بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب.



إذا كان تصور السوق أن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير بسرعة أكبر مما كان متوقعًا في السابق ، أو بمعدل تضخم أقل مما كان متصورًا سابقًا ، فقد تتأثر تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة ".

خدمة الديون والتخفيضات

بلغ إجمالي ديون الأسواق الناشئة اعتبارًا من الربع الأول من عام 2021 ( 11 تريليون دولار ) أعلى مما كان عليه في نهاية عام 2019 ، أو 246٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وفقًا لتقرير معهد التمويل الدولي العالمي لمراقبة الديون في حزيران الماضي .



وأشار إلى أنه مع ارتفاع مستويات الدين الحكومي بنسبة 15٪ منذ نهاية عام 2019 ، إلى جانب تضرر الإيرادات الناجمة عن الوباء ، فإن "خدمة الديون تمثل تحديًا للكثيرين".



بالإضافة إلى ذلك ، "يمكن أن يؤدي تركيز المستثمرين المتزايد على مقاومة المناخ إلى زيادة الضغط على تكاليف الاقتراض لسيادة الأسواق الناشئة الضعيفة".

تنظر وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى التخفيضات الحديثة والمتعددة للائتمان على أنها أدلة على المكان الذي سيكون لتحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي والتوجهات الأخرى تأثير أكبر.



وتقول إن متوسط التصنيف السيادي للأسواق الناشئة قد انخفض بمقدار نصف درجة منذ بداية العام الماضي ، وهو قريب من أدنى مستوى له على الإطلاق ، عند BB-.

وأشار ماكورماك إلى أن "المناطق الأكثر تضررًا كانت دول آسيا الناشئة وأفريقيا جنوب الصحراء ، في حين أن التصنيفات في أوروبا الناشئة كانت الأقل تضررًا".



"بعبارة أخرى ، صنفت وكالة فيتش 81 من الأسواق الناشئة السيادية ؛ منذ بداية عام 2020 ، تم تخفيض تصنيف 28 دولة (35٪) ، وبعضها بعدة درجات ".

ويرى أن "خطرين بارزين" ينتقلان إلى النصف الثاني من عام 2021.



أوضح ماكورماك: "أولاً ، من الممكن حدوث عمليات إغلاق اقتصادي أو اضطرابات مرتبطة بظهور الفيروس في جميع المناطق".



لقد ارتفعت الحالات مؤخرًا في البرازيل وإندونيسيا وروسيا وجنوب إفريقيا وتايلاند.

"الخطر الثاني هو التغيير المفاجئ في ظروف التمويل الخارجي ، وهو أمر لا نتوقعه ولكن لا يمكننا استبعاده".

في تقرير ربع سنوي عن استراتيجية الديون ، رأى بيير إيف بارو من ( جي بي مورجان لادارة الاصول) استمرار خفض التصنيف السيادي للأسواق الناشئة تجاوز الترقيات في عام 2021 ، "لكن الاتجاه يتحسن اعتبارًا من عام 2020".

نصح Tiftik من IIF المستثمرين "بعدم الذعر" ، مضيفًا أن رفع أسعار الفائدة الفيدرالي سيكون بطيئًا ومعتدلًا.



و تابع تيفتك "اعتماد الأسواق الناشئة على التمويل بالدولار الأمريكي أكثر اعتدالًا بكثير مما كان عليه في الفترة التي سبقت نوبة الغضب المستدقة لعام 2013".



ومع وجود احتياطيات من العملات الأجنبية "عالية بما يكفي" في العديد من الأسواق الناشئة ، "لا تزال الديون المقومة بالعملات الأجنبية جذابة".

في حين أن المعنويات العامة يجب أن تظل حذرة ، إلا أنه من غير المتوقع حدوث تراجع كبير.

وقال تيفتيك: "لا تزال الأسواق الناشئة محرك النمو ، ونموذج نموها يعتمد بشكل أساسي على الديون".



ويشكلون 55٪ من الاقتصاد العالمي ، ومن المتوقع أن تتجاوز حصتهم في الأرباح 60٪ خلال السنوات الخمس المقبلة.



وإن أي تباطؤ في نمو الأسواق الناشئة وسط ضغوط محتملة على ديون الأسواق الناشئة سيكون بمثابة عائق كبير أمام النمو العالمي ".

واختتم بارو من جي بي مورجان أسيت مانجمنت: "بينما نتطلع إلى الأمام ، نرى أن الانتعاش المتوقع في النمو العالمي داعم لديون الأسواق الناشئة ، على الرغم من أن التشديد الحتمي للظروف المالية التالية قد يؤدي إلى رياح معاكسة.



نحن نفضل الائتمان على المعدلات مع عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها ، ونفضل الجهات المصدرة التي تتعرض للسلع وتلك التي لديها احتياجات تمويل أقل ".

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