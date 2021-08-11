2021/08/11 | 10:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، برفع الحجز الالكتروني عن المعاملات في مجمع تسجيل المركبات في البصرة.وذكر بيان للمديرية تلقته أن “مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي وجه برفع الحجز الالكتروني عن المعاملات في مجمع تسجيل المركبات في البصرة مع ابقاء الدوام بنظام الشفتات الصباحي والمسائي”.وأضاف البيان، أنه “بأمكان المواطنين […]

ظهرت المقالة المرور توجه برفع الحجز عبر النافذة الألكترونية في البصرة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور توجه برفع الحجز عبر النافذة الألكترونية في البصرة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور توجه برفع الحجز عبر النافذة الألكترونية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).