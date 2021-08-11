الشرطة تحقق مع ممرضة ألمانية حقنت الآلاف بمحلول ملحي بدلا من لقاح كورونا

2021/08/11 | 10:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت السلطات في شمال ألمانيا آلاف

الأشخاص الحصول على حقنة أخرى من لقاح

كورونا، بعد أن وجد تحقيق للشرطة أن

ممرضة من الصليب الأحمر "ربما حقنتهم

بمحلول ملحي" بدلا من لقاح كورونا.

وقال عضو المجلس المحلي

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