المرور العامة تصدر توضيحا بشأن الحجز على النافذة الإلكترونية في البصرة

2021/08/11 | 10:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدير المرور العام اللواء الحقوقي

طارق اسماعيل الربيعي، اليوم الاربعاء،

برفع الحجز الاكتروني عن المعاملات في

مجمع تسجيل المركبات في محافظة البصرة.

وقال قسم العلاقات والإعلام في مديرية

المرور في بي

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