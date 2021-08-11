الجمعيات الفلاحية في كربلاء تدعو الفلاحين والمزارعين لاستلام الأسمدة الكيمياوية من الشعب الزراعية

2021/08/11 | 10:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات

الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة

وليد حمد الكَريطي، الاربعاء، الفلاحين

والمزارعين إلى مراجعة الشعب الزراعية

لعموم أقضية ونواحي المحافظة لاستلام

حصصهم من الأسمدة ال

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