2021/08/11 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بتأجيل جلسة محاكمة مدير صحة بابل للسادس عشر من الشهر الحالي.

وقال المصدر في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) انه " محكمة استئناف بابل قررت تأجيل جلسة محاكمة مدير صحة بابل ليوم ١٦ من الشهر الحالي".

وأضاف ان "المدير العام متهم ضمن مايعرف بقضية" الديلزة " والتي تثار حولها شبهات فساد، وكانت قد صدرت بحقه مذكرة اعتقال يوم امس الثلاثاء".

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