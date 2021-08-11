بغداد اليوم تنشر حالة الطقس ليوم غد الخميس في العراق (جدول)

2021/08/11 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أن تشهد حالة الطقس أجواء ممطرة مع انخفاض في درجات الحرارة.

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