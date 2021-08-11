المرور العامة توجه برفع الحجز عبر النافذة الألكترونية في البصرة

2021/08/11 | 10:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، برفع الحجز الالكتروني عن المعاملات في مجمع تسجيل المركبات في البصرة.وذكر بيان للمديرية : أن "مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي وجه برفع الحجز الالكتروني عن المعاملات في مجمع تسجيل المركبات في البصرة مع ابقاء الدوام بنظام الشفتات الصباحي والمسائي".وأضاف البيان، أنه "بأمكان المواطنين الذين يرومون اكمال معاملات مركباتهم او معاملات اجازات السوق التوجه مباشرةً الى مجمع تسجيل المركبات واصدار اجازات السياقة في البصرة وبدون حجز ألكتروني"./انتهى9

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