مجلس الوزراء يقرر انضمام العراق إلى اتفاقية بنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية

2021/08/11 | 10:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا /قرر مجلس الوزراء، تخويل وزير الخارجية، صلاحية توقيع طلب انضمام جمهورية العراق، إلى اتفاقية بنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية، بعد إعداد التخويل من وزارة المالية، وتسديد إسهام العراق في رأسمال البنك ، من ضمن تخصيصات الميزانية الاتحادية العامة لوزارة المالية (لسنة 2021) عن طريق إجراء المناقلة.وبحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء:ان القرار تضمن ايضا ، تحديد حصة إسهام العراق من الأسهم في بنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية بالحد الأعلى، بـ (250) سهماً من أسهم رأس المال تكون (50) سهماً مدفوعة، وتعادل (20%) وتبقى (200) سهم التي تعادل (80%) غير مدفوعة وعند الاستدعاء./انتهى8

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