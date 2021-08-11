2021/08/11 | 10:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الغزي يُصادق على توصيات اللجنة المعنية بتخصيص الأراضي الصناعية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 10:22

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