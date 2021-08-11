الخصخصة وخطرها على العراق وطن وشعب - فلاح أمين الرهيمي

2021/08/11 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي بعد أن بدأ وزير مالية حكومة الكاظمي الليبرالي مشروعه برفع قيمة الدولار على حساب قيمة الدينار العراقي الذي خلق وسبب ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 50% من الشعب العراقي الآن بدأ مشروعه الليبرالي التكميلي بعد أن رفع قيمة الدولار على حساب تخفيض قيمة الدينار العراقي مدعياً لكي لا يربط الاقتصاد العراقي بديون خارجية وداخلية بينما نلاحظه الآن تنفيذ مشروعه نحو الليبرالية يربط الاقتصاد العراقي بعجلة أداة ا ......





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