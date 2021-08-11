صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأهدافهما المدمرة للشعوب 2 - فلاح أمين الرهيمي

2021/08/11 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي أسست المؤسستان بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية عام/ 1944 من خلال اجتماع ممثلين عن 44 دولة من دول العالم حسب اتفاق بروتون وودز وكان الهدف منه ضبط الاقتصاد العالمي واستقرار نظام النقد الدولية وبناء اقتصاد الدول التي دمرتها الحروب ومساعدتها عن طريق تقديم القروض لها وأساساً كان هدف صندوق النقد الدولي من أجل إدارة نظام النقد ومنح القروض وتمويل الدول الأعضاء التي أصبحت الآن أكثر ......





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