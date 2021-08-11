"زيارة تاريخية" لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب

2021/08/11 | 10:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى المغرب، الأربعاء، في أول زيارة رسمية منذ استئناف العلاقات بين البلدين أواخر العام الماضي، بعدما قامت ثلاث دول عربية بتطبيع العلاقات مع اسرائيل العام الماضي.

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