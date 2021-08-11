وكالة روسية: داعش يخطط لاستهداف مصادر القوات العراقية بالمناطق المحررة

2021/08/11 | 10:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف مصدر أمني عراقي، الأربعاء، أن تنظيم “داعش” يخطط لاستهداف مصادر المعلومات للقوات الأمنية العراقية في المناطق المحررة، التي كانت تخضع سابقا لسيطرته.وقال المصدر، بحسب “RT”، إن “تنظيم داعش […]

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