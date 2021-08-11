العراق يرفع إنتاجه وفق حصص أوبك الى 0.7٪ لشهر تموز

2021/08/11 | 11:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرفع العراق التزامه بحصص اوبك + إلى 0.7٪ وفق أحدث مسح لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس.وقالت الشركة في تقرير لها، ان ارتفاع إنتاج العراق النفطي، بما في ذلك التدفقات من إقليم كوردستان، إلى 0.6٪ على أساس شهري في تموز.واضافت، إن “العراق ثاني أكبر منتج في أوبك انتج 3.886 مليون برميل في اليوم …

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