الحكم على الكندي مايكل سبافور بالسجن 11 عاما في الصين بتهمة التجسس

2021/08/11 | 11:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم بيي سيوو نددت كندا الأربعاء بالحكم الصادر على مواطنها مايكل سبافور بالسجن 11 عاما في الصين بتهمة التجسس معتبرة أنه “غير مقبول بتاتا”، في تطور فاقم من تدهور العلاقات بين بكين وأوتاوا.وأوقف رجل الأعمال الكندي في كانون الأول/ديسمبر … Readmore

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