الرئيس الأفغاني يزور مزار الشريف في شمال البلاد وطالبان تواصل تقدمها

2021/08/11 | 11:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم امل حيدري يزور الرئيس الأفغاني أشرف غني الأربعاء بزيارة مزار الشريف في شمال البلاد لتقديم الدعم لقواته فيما استولت حركة طالبان حتى الآن على أكثر من ربع عواصم ولايات البلاد في أقل من أسبوع.وصل غني الى مزار الشريف … Readmore

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