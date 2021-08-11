صور: إقبال كبير على منافذ التطعيم بلقاحات فيروس ’كورونا’ في مدينة الصدر

2021/08/11 | 11:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سجلت وزارة الصحة، الأربعاء، اقبالا كبيرا من قبل سكان مدينة الصدر بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 آب 2021)، "اقبال كبير اليوم على التطعيم في مدينة الصدر وافضل بكثير من يوم امس وهذا دليل على مدى ادارك اهالي مدينة الصدر وزيادة وعيهم حول ضرورة اخذ اللقاح".

وأضافت أن "الحملة مستمرة ولغاية الساعة الـ٨ مساء لمن لم يتسنى له اخذ اللقاح صباحا ونأمل ان تزداد الاعداد في الايام القادمة ونصل الى نسبة كبيرة من الملقحين ومازالت حملاتنا مستمرة لتلقيح اكبر عدد ممكن من المواطنين للوصول الى المناعة المجتمعية وانحسار الوباء".

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