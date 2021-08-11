2021/08/11 | 11:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تهدأ مخاوف محبي وجمهور الفنّانة المصرية ياسمين عبد العزيز بخبر خروجها من أحد مشافي القاهرة حيث كانت تتلقى الرعاية بعد أزمتها الصحية الأخيرة، حتى فوجئوا بخبر مغادرتها للعلاج في سويسرا على متن "طائرة إسعاف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطور مفاجئ في الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطور مفاجئ في الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).