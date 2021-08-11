الصحة: نسبة التلقيح ضد فيروس كورونا في العراق بلغت 8 بالمئة

2021/08/11 | 11:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة عليها أن تحقق نسبة تلقيح للفئة المستهدفة تصل الى 80% حتى نهاية العام الحالي.

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