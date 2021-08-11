توضيح من القضاء حول تغيير علم عراقي اثار جدلا في منصات التواصل (صور)

2021/08/11 | 11:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت محكمة استئناف بابل، الأربعاء، بشأن مقطع فيديو يظهر تغيير العلم العراقي فوق مبنى حكومي من قبل متظاهرين.وقالت المحكمة في بيان تلقى NRTعربية نسخة منه، (11 اب 2021)، ان "ما نشر في مواقع التواصل عن تغيير علم إحدى المحاكم يكشف عن سوء فهم قانوني بعمل القضاء والدوائر التابعة له"، مطالبة رواد مواقع التواصل بـ"توخي الدقة في النشر قبل إبداء الآراء والتعليقات".

وذكر رئيس المحكمة باسم العارضي، أن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أمس صورا ومنشورات تزعم تغيير العلم العراقي لإحدى المحاكم التابعة للاستئناف، لكن الدائرة التي ظهرت في الصور هي مبنى تشغله مديرية رعاية القاصرين، إحدى الدوائر التابعة لوزارة العدل وهي لا تمت للمحاكم ولا القضاء بصلة".

وأكد، أن "المحاكم التابعة للاستئناف تشدد على الظهور بحلة ناصعة أمام المواطنين على مستوى البنى التحتية والنظافة والتطوير وتغيير الأعلام دورياً بشكل يتناسب ومكانة القضاء وهيبته".

وفي وقت سابق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر تغيير علم "متهالك" من قبل متظاهرين فوق مبنى حكومي في محافظة بابل.

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