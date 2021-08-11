هل سيخضع لقاح

2021/08/11 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة "بيونتيك"، ضرورة أخذ جرعة

ثالثة من اللقاح الذي طورته مع شركة

"فايزر" ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد

19".

وبحسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية، فإن

الشركة الألمانية، قالت إن اللقاح لا

يحتاج في ال

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