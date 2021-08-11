بشرة سارة للاعبي المنتخب المغتربين.. عماد محمد سيفعل هذا الامر

2021/08/11 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد، اليوم الأربعاء، انه سيتوجه الى الدول الاوربية لمراقبة لاعبي المنتخب المغتربين.

وقال محمد لـ( بغداد اليوم)، انه "سيتواجد خلال الفترة المقبلة في أوربا لمراقبة لاعبي منتخب الشباب من للمغتربين و الاطلاع على مستوياتهم بصورة مباشرة كما ستكون الجولة فرصة لرؤية لاعبين جدد يمكن الاستفادة منهم بالاستحقاقات المقبلة".

و اضاف ان "الجولة ستشمل جميع الدول الأوربية التي يتواجد فيها اعداد كبيرة من الجالية العراقية فيما عدا انكلترا بسبب إجراءاتها الصارمة بدخول أراضيها"، مبينا انه "بعد مشاركة منتخبنا الشبابي صار عندنا معرفة تفصيلية بنوعية الاعبين و توضح رؤية المراكز التي تحتاج تدعيم بالفترة المقبلة".

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