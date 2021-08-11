البرلمان الإيراني يعقد اجتماعا مغلقا لبحث منح الثقة للحكومة الجديدة

2021/08/11 | 11:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عقد البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، اجتماعا مغلقا لبحث التصويت على تعيين وزراء الحكومة الإيرانية الجديدة.وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، في هذا الصدد: "سيتم الإعلان عن قائمة الوزراء التي اقترحها الرئيس رئيسي يوم السبت المقبل".ولفت إلى أنه "في النظام القائم فيما يتعلق بمناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة، تُعرض على النواب القضايا المتعلقة بكل وزير من وزراء الحكومة الثالثة عشرة (الحكومة الجديدة) منذ بداية عمله، كم مرة تم استدعاؤه إلى مجلس الشورى لطرح الأسئلة، وفي أي لجان حضر للإجابة عن الأسئلة، ويتم تسجيل معلومات أخرى تتعلق بالإشراف على أداء الوزير في هذا النظام ليتم بعدها منحه الثقة".وجرت مراسم أداء القسم للرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، في مقر البرلمان الإيراني بمشاركة 115 مسؤولاً من 73 بلداً، من بينهم 10 رؤساء دول.ووفق المادة 121 من الدستور، تم تنصيب رئيس الجمهورية بمقر البرلمان الإيراني (مجلس الشورى الإسلامي) وأدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية بحضور نواب وأعضاء مجلس صيانة الدستور ومعه رئيس السلطة القضائية .والرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، هو الرئيس الثامن للبلاد بعد أبو الحسن بني صدر و محمد علي رجائي والمرشد الأعلى الحالي علي خامنئي وأكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد وحسن روحاني./انتهى9

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