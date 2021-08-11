رحلات الخطوط الجوية ليوم غد الخميس

2021/08/11 | 11:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، عن رحلاتها ليوم غد الخميس.

وبحسب الجدول أدناه فان عدد الرحلات بلغ 54 رحلة، توزعت بين 22 رحلة داخلية و32 رحلة أخرى خارجية.

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