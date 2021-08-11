وزارة الصحة العراقية تكشف خطة جديدة لمواجهة الموجة الفتّاكة من الجائحة

2021/08/11 | 11:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، قرب الانتهاء من إعداد خطة جديدة تتعلق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما أكدت أن عدد اللقاحات المتعاقدة عليها ستغطي 80% من الفئة المستهدفة.وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير في تصريح صحفي، إن “كميات اللقاح التي تعاقدنا بخصوصها جيدة جداً وسوف تجعلنا قادرين على تحقيق […]

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