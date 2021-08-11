ضوابط جديدة بشأن قروض البناء للموظفين

2021/08/11 | 11:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المصرف سابقًا عن آلية الصرف ومدة التسديد

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، ضوابط جديدة لمنح قروض البناء بالنسبة للموظفين.

وذكر المصرف في بيان مقتضب، 11 آب/أغسطس، أنّ "قروض الـ 50 مليون دينارللبناء والترميم للموظفين ستمنح بدون كفيل وبضمانة بطاقة الدفع (الماستر كارد)".

وقال المصرف ، في وقت سابق، إنّ القروض تشمل "الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا حصرًا ومن حاملي الماستر كارد".

وأوضح، أنّ "مدة التسديد لتلك القروض تصل إلى 10 سنوات"، مبينًا أنّ "التقديم على القروض يكون من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات وبحسب الرقعة الجغرافية".

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