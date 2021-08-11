2021/08/11 | 12:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعدت مديرية بيئة كربلاء المقدسة الخطة الشاملة للزيارة والتي يتركز فيها توجيه التوعية البيئية للزائرين للوقاية من فايروس كورونا .

جاء ذلك خلال ترأس محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي المؤتمر الخدمي لأدارة زيارة شهر محرم الحرام بحضور مدراء كافة الدوائر الحكومية في المحافظة وممثلين عن الامانتين العامتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية .

مدير عام دائرة حماية وتحسين بيئة الفرات الاوسط عيسى الفياض اكد اعداد برنامج توعوي واعلامي متكامل لزائري محرم الحرام لترسيخ التوعية الصحية والبيئية للوقاية من فايروس كورونا ،حفاظا على سلامة وصحة الزائرين ، مبيناً تكثيف الجهود والاستعداد التام للجهات المختصة من اجل تقديم افضل الخدمات وانجاح الزيارة المباركة .

مدير بيئة كربلاء حامد عبيد بين انه تم خلال المؤتمر مناقشة الخطط التي اعدتها كل دائرة واستعدادتها من خلال ماعرضه مدراء الدوائر اثناء المؤتمر وماتحتاج من دعم واسناد من المحافظة لتمكينها من اداء مهامها على اكمل وجه فضلا تم مناقشة انسيابية تطبيق الخطط الخدمية والنقل مع الخطة الامنية التي تعدها قيادة عمليات كربلاء المقدسة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيئة كربلاء : اعداد خطة عمل شاملة للزائرين بمناسبة شهر محرم الحرام) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيئة كربلاء : اعداد خطة عمل شاملة للزائرين بمناسبة شهر محرم الحرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).