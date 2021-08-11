دكتور جامعي يصدر كتاباً بعنوان “التزييف العميق”

2021/08/11 | 12:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أصدر الدكتور الجامعي، علي مولود فاضل، كتاباً بعنوان التزييف العميق (لغة الذكاء الاصطناعي في حروب السيبران الاعلامية)، والذي يتكون مما يقارب الـ 150 صفحة.

ويقول فاضل في تصريح لوكالة “خبر برس” (واخ): إن “هذا الكتاب جاء ليعالج موضوعات مهمة فيما يخص الامن الاتصالي وامن المعلومات والحروب الاعلامية الرقمية، وبحسب الاطلاع والمتابعة يعد هذا الكتاب من الاصدارات الاولى في هذا المجال، وهو يسعى للحد من خطورة التزييف وتوعية الشعوب والحكومات بمخاطر التزيف العميق”.

وأضاف، أن “ظاهرة التزييف العميق شكلت قلقاً كبيراً لدى المجتمعات مؤخراً، لا سيما مع تنامي القدرات الرقمية الحديثة، وتعاظم دورها في الحياة الافتراضية، ويعد التزييف العميق من الأساليب العدائية التي يمكن أن تستعمل ضد شخصية معينة أو جهة ما؛ لغرض تشويه صورتها أو الإساءة إلى سمعتها”.

ولفت إلى انه “مع التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي ودخوله إلى أغلب مجالات الحياة، وتحوّله من أوامر حوسبة إلى حقيقة موجودة على أرض الواقع، تُنفِذ الأوامر التي تُعطى لها؛ استفادت خوارزميات التزييف العميق من هذه القدرات التي يمتلكها الذكاء الاصطناعي ووظفتها في خدمة الحروب التي يرغب متقنو التزييف العميق شنَّها ضد خصومهم أو الجهات التي يرومون عداءها، وهذا السلوك لم يقتصر على العداء والخلافات فحسب، بل تطوّر إلى حروب كبرى يمكن أن تنفذها جهات عالمية، لا سيما مع بروز الأمن السيبراني والحروب التي تقع تحت مظلته؛ لهذا باتت معادلات الحروب الرقمية خطراً يربك العالم بأسره، وصار الإعلام والفضاء الرقمي للمعلومات أرضاً افتراضية صالحة لاندلاع هكذا أنواع من الصراعات التي تهدد استقرار الدول وشعوبها، وتبث الرعب في النفس البشرية، وتعيق الأمن داخل عقولهم”.

وتابع: “وبما أن الإعلام يعني نقل الحقيقة، ولأن الحقيقة صارت في عدة أحيان غير دقيقة في محتواها، ولأن وسائل الاتصال صارت تعيش إرباكاً بسبب ما يصلها من مقاطع فيديوية أو تسجيلات صوتية أو صور شخصية أو تفاصيل أخرى غير دقيقة، فقد جاء هذا الكتاب ليوضح للمختصين والهواة والباحثين عدة مفاهيم، تمثلت في أربعة فصول، جاء الفصل الأول منها ليبحث في مفهوم التزييف العميق من حيث اللغة والاصطلاح، مع لمحة تاريخية، ثم يستعرض بعدها أنواع التزييف العميق وآليات عمله وأشكاله ومخاطره، وأساليب التصدي له”.

وأردف بالقول: “وجاء الفصل الثاني باحثاً في الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، والعلاقة بينهما، واستعرض كذلك البرامج المتطورة الخاصة بمكافحة التزييف العميق وتعزيز الأمن السيبراني، وتحقق العاملين في الإعلام مِن الفبركة العميقة، وبخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، فالفصل الذي نحن فيه يرى هذا التقصي نوعاً من الأدلة الجنائية في الأمن الإنساني”.أما الفصل الثالث، فقد بحث بحسب الدكتور فاضل، في “الذكاء الاصطناعي ومصطلحاته وتعريفاته، وتاريخه والمجالات التي يعمل فيها، واستعرض أيضاً خصائص الذكاء الاصطناعي وأهدافه وإمكانياته، ومكوناته، والمَهام التي يقوم بها، وانتهى بعرض النظم التي يعمل بها الذكاء الاصطناعي، وأهم تطبيقاته”.

واستطرد: “وخُتِم الكتاب بالفصل الرابع الذي درس الآثار المترتبة على السياسة والاجتماع والإعلام نتيجة وجود التزييف العميق، وقدم الفصل شرحاً لخطورة التزييف سياسياً، وبيَّن أثره على الصحافة الرقمية، والعالم الافتراضي، وكذلك وضّح التهديد الذي يشكلّه التزييف الذي يسعى إلى تضليل البيئة الإعلامية، ثم استعرض الفصل العصر الاجتماعي بعد التزييف العميق وما سيؤول إليه المجتمع حينها”.

وختم بالقول: “وبناءً على ما سبق جاء هذا الكتاب ملبياً حاجة المجتمع العلمي والإنساني؛ لما يحتويه من أهمية معرفية وتقنية تسهم في تنبيه المؤسسات الإعلامية والدول وشعوبها من مخاطر هذا التزييف”.

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