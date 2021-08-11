2021/08/11 | 12:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال قائد في الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، إنّ الحرب في الخليج قد تغيرت.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأوضح قائد المنطقة الأ ولى للقوة البحرية في الحرس الثوري غلام شاهي في تصريح تابعه "ناس"، (11 آب 2021)، أن "العدو اتجه في الخليج للحرب النفسية بدل الخشنة".

وأضاف، أن "القدرات العالية لقواتنا المسلحة والسيطرة الاستخباراتية والعملانية والفطنة الكبيرة للقوات البحرية لحرس الثورة والجيش في منطقة الخليج وبحر عمان، أدت إلى أن لا يتجرأ العدو على المغامرة، وأن يركز غالبية أنشطته على الحرب النفسية والإعلامية".

وأكّد، أنّ "عالم اليوم في مواجهة حرب إعلامية حيث أن القوى الكبرى وعبر استخدام وسائل الإعلام وإثارة الأجواء تسعى لفرض أهدافها الاستكبارية على الشعوب".

وبين، أن "وسائل الإعلام هي اليوم في الخط الأمامي للمقاومة أمام الحرب الناعمة للأعداء، وأن الصحفيين هم ضباط وجنود المتاريس في مواجهة الحرب غير المتكافئة المعادية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد في الحرس الثوري يتحدث عن حرب من ’نوع جديد’ داخل الخليج) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد في الحرس الثوري يتحدث عن حرب من ’نوع جديد’ داخل الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).