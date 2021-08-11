انطلاق عملية أمنية لملاحقة داعش في ديالى

2021/08/11 | 12:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهدف من العملية القضاء على منطلقات الهجمات والتعرضات الارهابية ضد القطعات والنقاط الامنية.

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