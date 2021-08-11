الاستخبارات العسكرية: ضبط صواريخ متنوعة وعبوات واعتدة في مناطق متفرقة

2021/08/11 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

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الى ذلك ضبطت القوات الأمنية صواريخ واعتدة في مناطق متفرقة من محافظة الانبار.

واعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية ان القوات الأمنية استولت على صواريخ مضادة للدبابات وأخرى تستخدم للطائرات المسيرة إضافة الى صواريخ كاتيوشا كما تم ضبط اعتدة متنوعة إضافة الى عبوات ناسفة في مناطق نائية.

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