2021/08/11 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي الجهات المختصة بحجز عناصر الشرطة المرافقين لمدير بلدية كربلاء أثناء جريمة قتله.

واتهم الغانمي عناصر الشرطة بالتقصير في أداء واجبهم وعدم قدرتهم على حماية مدير البلدية عبير الخفاجي في تنفيذ مهامه وإزالة التجاوزات والدور العشوائية بالمناطق السكنية في منطقة المعملجي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يوجه بحجز عناصر الشرطة المرافقين لمدير البلدية اثناء جريمة القتل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يوجه بحجز عناصر الشرطة المرافقين لمدير البلدية اثناء جريمة القتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).