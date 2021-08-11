مصطفى الكاظمي: على القضاء معاقبة المتجاوزين على الموظفين أثناء أداء واجباتهم

2021/08/11 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

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اشرف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على حملة إزالة التجاوزات في مدينة كربلاء حيث زار موقع حادث استشهاد مدير بلدية كربلاء عبير سليم الخفاجي والتقى بعدد من العاملين هناك.

ووجّه الكاظمي باستمرار الحملة لإزالة التجاوزات مؤكدا أن مشروع الشهيد عبير سليم سيستمر في بسط النظام والقضاء على فوضى التجاوزات على الشوارع والطرقات، هذا وجاءت القوات الأمنية بالمجرم القاتل إلى مكان الحادث، وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره لكل من يتجاوز على الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية.

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