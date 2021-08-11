الصحة تحذر من استعمال أجهزة التنفس في المنازل

2021/08/11 | 12:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحذرت وزارة الصحة، الأربعاء، المصابين بكورونا الراقدين منزليا من مغبة الاستعمال الخاطئ لاجهزة التنفس، داعية الى أن تكون هذه العملية تحت اشراف اطباء مختصين.وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي للوزارة، ربى فلاح حسن، إن “عملية إمداد المريض المصاب بكورونا بالأوكسجين، يجب ان تكون بمتابعة الطبيب المختص”.وأضافت “اغلب المواطنين يستخدمون اسطوانة الأوكسجين في المنازل لانقاذ …

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