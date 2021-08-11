الأنواء الجوية: العراق سيشهد أجواء ممطرة وانخفاض بدرجات الحرارة

2021/08/11 | 12:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أن تشهد حالة الطقس أجواءً ممطرةً مع انخفاض في درجات الحرارة.وقالت الهيئة في بيان لها وصل “النور نيوز” إن “الطقس ليوم غد الخميس سيكون “بإذن الله” غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، و الرياح …

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