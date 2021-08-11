إصابة عقيد واستشهاد منتسبين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في بيجي

2021/08/11 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – صلاح الدينافاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإصابة عقيد واستشهاد منتسبين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في قضاء بيجي.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم، استهدفت قوة من استخبارات نفط الشمال".وأضاف ان "الانفجار أدى لإصابة عقيد واستشهاد منتسبين اثنين في منطقة الـ٦٠٠ بقضاء بيجي".

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