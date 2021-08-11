2021/08/11 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

اعلن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني السابق في اول تصريح بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، ان رؤيته وطموحاته الكروية تتطابق مع ناديه الجديد.

وقال ميسي في تدوينة نشرت على الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن

"متحمس لبدء فصل جديد من مسيرته المهنية في باريس سان جيرمان، خصوصا وان النادي ورؤيته يطابقان طموحاته الكروية".

وأضاف أنه "يدرك تماماً حجم المواهب التي يضمها الفريق، وكذلك كفاءة المسؤولين"، مؤكداً أنه "يتطلع إلى جانب اللاعبين والمسؤولين لبناء شيء رائع للنادي والمشجعين، مشدداً على أنه لا يطيق الانتظار حتى تلمس قدماه ملعب حديقة الأمراء"

وكان النجم الارجنتيني ليونيل ميسي قد وصل، يوم امس الثلاثاء، إلى نادي باريس سان جيرمان ليعلن انضمامه رسمياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يدلي بأول تعليق بعد انضمامه لباريس سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يدلي بأول تعليق بعد انضمامه لباريس سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).