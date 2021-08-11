2021/08/11 | 12:13 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإمام الخامنئي: تفشّي كورونا هو قضيّةُ البلاد الأولى والمستعجلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/11 | 12:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمام الخامنئي: تفشّي كورونا هو قضيّةُ البلاد الأولى والمستعجلة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمام الخامنئي: تفشّي كورونا هو قضيّةُ البلاد الأولى والمستعجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).