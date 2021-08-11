مقتل 5 افراد من منتسبي القوات الامنية في صلاح الدين

2021/08/11 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بمقتل 5 افراد من منتسبي القوات الامنية في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "3 منتسبين من قيادة عمليات صلاح الدين وعنصرين من شرطة الطاقة قتلوا اثناء واجب مشترك في منطقة 600 قضاء بيجي".واضاف المصدر، ان "مقتلهم تم إثر تفكيك كدس عتاد".

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